Adıyaman ilk kez bu yaz su kesintisi yaşamadı!

Adıyaman’ın her yaz yaşadığı kuraklık sorununa bağlı susuzluk problemi Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç ve ASKİM Müdürlüğü'nün gayretli çalışmalarıyla minimize edildi.ADIYAMAN (İGFA)- Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ASKİM ekipleri tarafından şehir İsale hatlarının 24 saat düzenli ve sürekli denetim altında tutulması kayıp kaçakların önüne geçti.

Ayrıca Belediye ekipleri İsrafın önüne geçmek için şehir merkezinde içme suyu kullanımı konusunda sürekli denetimler gerçekleştirerek gereksiz su kullanımını kontrol altında tutuyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın girişimleri ile ASKİM ekipleri tarafından Çelikhan’da 3 adet su kuyusu faaliyete geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde yapılan gereksiz sulama faaliyetlerinin önüne geçilmiş oldu.

Adıyaman’ın su isale hatları sürekli kontrol altında tutuluyor. Yapılan denetimler ve kontroller sayesinde, boru hattında oluşabilecek aşırı su basıncı anında tespit ediliyor. Bu sayede su akışını kontrol eden belediyenin su işleri ekipleri, hatlarda oluşabilecek arızaların ve su kaybının önüne geçiyor.