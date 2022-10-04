Adıyaman İGC’den Alay Komutanı Erbakıcı’ya ziyaret

Adıyaman'da Mehmet Cihan Akbilek başkanlığındaki İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC)'nden, İl Jandarma Alay Komutanı olarak göreve başlayan Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı’ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, nazik kabulleri dolayısıyla İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı'ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Komutan Erbakıcı, Adıyaman'ın güzide bir şehir olduğunu belirterek, Jandarma teşkilatı olarak Adıyaman’ın genelinde oluşan huzur tablosunun devamı konusunda gece gündüz demeden görev yapacaklarını söyledi.