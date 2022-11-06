Adıyaman İGC ile Kahta Gazeteciler Cemiyeti 'kardeş' oldu

Adıyaman İnternet Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ile Kahta Gazeteciler Cemiyeti, gelecekte ortak projeler üreterek hem habercilik adına, hem de STK olarak toplum yararına olacak çalışmalar yaparak mesleki ilişkilerin geliştirilmesi adına prensipte anlaştı. İki cemiyet, 'kardeş' olarak güç birliği yapma kararı aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti ile Kahta Gazetecileri Cemiyeti’nin kardeş cemiyet olarak güçlerinin birleştirdiğini belirten İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman’da ve ilçelerinde mesleki birlikteliğin en üst düzeyde kentin sorunlarını çözmek adına bu güç birliğinin büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Türkiye’de özellikle yeni çıkan sansür yasası ve sektörel anlamda yapılan düzenlemelerin mesleki birliktelikleri artıracağına dikkat çeken Başkan Akbilek; “Bizler her şeyden önce yaşadığımız kente hizmet etmek ve halkın doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşabilmesi ve sorunların çözümü noktasında önemli bir görevi üstleniyoruz. Her zaman medyanın halkın sesi, kentin sesi olması adına Kahta Gazetecileri Cemiyeti Başkanımız Kemal Kutlu nezdinde mesleki bir güç birliği yaparak sahada toplumun ve ilimizin yararına daha faydalı işler yapabilmek için projeler üreteceğiz. Ben bu birlikteliğin ilimiz ve basın camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahta ilçesinin sesini tüm dünyaya duyurmak için çalıştıklarını belirten Kahta Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Kemal Kutlu, sadece gazeteci olarak değil aynı zamanda ilçenin en önemli sivil toplum örgütü olarak cemiyet çatısı altında işinde ve mesleğinde çok başarılı isimleri de bir araya getirerek Kahta'nın gözü, kulağı ve sesi olmaya çalıştıklarını söyledi. Kutlu, yaşadıkları kente katma değer sağlayacak projelerle bu gücü taçlandırmak istediklerini belirterek, "Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti ile kardeş cemiyet oluyoruz. Amacımız Adıyaman’ı ve Kahta’yı ve diğer ilçelerimizin dış dünya ile bağlarını güçlendirip topyekûn kalkınmaya destek olmak. İnşallah yakında harika projelerle bu kardeşliği pekiştireceğiz" diye konuştu.