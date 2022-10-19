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Adıyaman İGC: Haber siteleri için 90 günlük süreç başladı

Yerel 19.10.2022, 08:54
Adıyaman İGC: Haber siteleri için 90 günlük süreç başladı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, İnternet Gazeteciliği Yasası'nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek; İnternet Gazeteciliği Yasası'nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, Basın İlan Kurumu ve ilgili kurumlar, yönetmelik ve tüzük değişikliklerini 90 gün içerisinde tamamlayacaklarını söyledi.

90 günlük süreç içerisinde haber sitelerinin bulundukları illerdeki Basın Savcılıklarına beyanname vermeleri gerektiğini kaydeden Başkan Akbilek, "Basın Savcılığına verilen beyanname alındı belgesi ile birlikte, bulundukları illerdeki İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü’ne haber sitelerinin akreditasyonu yapılabilecektir. Akreditasyonu tamamlanan haber siteleri, çalışanlarına 212 basın iş kolundan sigorta işlemlerini yaptırmaları, basın kartı için İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinden başvuru yapabilirler" dedi.

Basın İlan Kurumu’nun internet haber sitelerine vereceği resmi ilanların 1 Nisan 2023 tarihinde başlayacağını belirten Akbilek, "Basın İlan Kurumu, yönetmelik ve tüzük değişikliğini tamamladıktan sonra resmi ilan için akreditasyonunu tamamlayan haber sitelerinin başvurularını alacaktır. Haber Sitelerimiz Basın Savcılılarına Beyannamelerini vermeden önce Haber Sitelerindeki gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. Yasanı ülkemize ve medyalarımıza hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu.

HABER SİTELERDE ARANACAK KRİTERLER

1.Her haberde Haber Giriş Tarihi ve Haber Güncellenme Tarihi mutlaka uygulanmalıdır.

2.Haber sitesinin künyesinde İmtiyaz Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Haber Editörleri, adres ve iletişim bilgileri, iletişim ve okur temsilcisi mail adresleri, hangi haber ajanslarına abone ise haber ajansı bilgileri, Server Sağlayıcı şirket ismi, yetkili kişi ismi, adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

3.İnternet haber sitesinde, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Veri Politikası, Kullanım Şartnamesi mutlaka yer almalıdır.

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