Adıyaman İGC Başkanı Akbilek’ten 'Zafer' mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şanlı zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle yad etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos'un bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletçe kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zafer olduğunu belirterek, "Ecdadımız, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ile yerleştiğimiz kadim yurdumuz Anadolu'dan bizleri çıkarmak isteyenlere 30 Ağustos 1922'de unutulmaz bir ders vermiş, bu toprakların ebediyete kadar Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermiştir. Tarih boyunca gücünü, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bizlere düşen görev, Atalarımızın bize emanet bıraktıkları bu kutsal toprakları birlik beraberlik içerisinde aynı şuurla gelecek nesillere taşımak için, Ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, var gücümüzle çalışmaktır. Bugün gençlerimiz, Kahraman Ecdadımızın Aziz mirasından aldığı ilham, güç ve inançla dünyanın her yerinde sayısız başarılara imza atarak şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır" ifadelerini kullandı.