Adıyaman Gölbaşı'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı Köyü'nde traktörün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.
Ahmet Gündoğdu (53) idaresindeki 02 HU 581 plakalı traktör, Belören Beldesi Yukarı Nasırlı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Ahmet Gündoğdu’nun eşi Ayşe Fatma Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı ile Besni Devlet Hastanesine sevk edildi. Gündoğdu'nun cenazesi otopsisi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaza yapan kişilerin bağbozumu için peygamber üzümü toplamaya gittikleri öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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