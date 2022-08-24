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Adıyaman Gölbaşı'da drone destekli huzur uygulaması

Yerel 24.08.2022, 09:14
Adıyaman Gölbaşı'da drone destekli huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bu kez Gölbaşı ilçesinde drone ve Özel Harekat destekli uygulama gerçekleştirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube il  genelinde şehrin huzuru için uygulamalar hız kesmeden Gölbaşı ilçesinde devam etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı il Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Yunus Timleri, Mahalle Bekçileri, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisininde katıldığı drone destekli uygulamaya toplam 17 Ekip, 157 polis katıldı.

Ekipler şüpheli gördükleri vatandaşların GBT'sini sorgulayarak üst araması yaptı.

https://youtu.be/8FAU4v85EJ0

Şüphelendikleri araç ve şahısları tek tek durdurarak inceleyen ekipler uygulama kapsamında 678 şahıs, 14 umama açık iş yeri kontrol ederken, M.E., adlı şahıstan 1.15 gram toz esrar maddesi,  M.H.T., C.T., isimli şahıslardan 2.39 gram esrar maddesi ve A.C. adlı şahsın (13 yıl 1 ay 15 gün) ise hapis cezası olduğunu tespit etti.

Vatandaşlar ise denetimleri yerinde buldukları belirterek, Il Emniyet Müdürü Ibrahim Ergüder ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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