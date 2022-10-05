Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Keleş'e İGC’den ziyaret

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyet Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i makamında ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İGC'nin ziyaretinde konuşan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençleri spora özendirerek ülkemizde spor bilinci ve kültürünün oluşmasıyla kişi ve kurumlar arasındaki iletişimleri daha üst seviyelere artırma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Bütün spor tesislerinin 7/24 gençlerimizin ve ailelerin hizmetinde olduğunu ifade eden Keleş, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın oldukça rahat bir şekilde hizmet yapabilmesi için emek sarf eden ve yaptığımız çalışmaların vatandaşa ulaşması anlamında desteklerini kurumumuzdan esirgemeyen tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Tek gayemiz, bu memleketimizin çocuklarını spora yönlendirmek. Bunun için tüm gücümüzle gece gündüz demeden ne yapabiliriz konusunda çalışarak daha iyi daha kaliteli hizmet suna bilmek için devasa yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Adıyaman İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ise, milli sporcuların Adıyaman'da kamplara girmesi ve devasa organizasyonların ilimizde yapılmasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün büyük emekleri olduğunu belirterek, emeklerinden ötürü İl Müdürü Fikret Keleş'e teşekkür etti.