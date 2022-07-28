Adıyaman'dan 'içme suyu' açıklaması

Son günlerde yurt genelinde artan ve içme suyundan kaynaklandığı tespit edilen zehirlenmelerden dolayı bir açıklama yayımlayan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Adıyamanlılar tarafından tüketilen içme suyunun Sağlık İl Müdürlüğünce düzenli olarak kontrol edildiğini ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Adıyamanlıların temiz su içtiğini dile getirerek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Adıyaman'a 5 farklı kaynaktan ulaşan içme suyunun rutin olarak incelendiğini ve yapılan analizler sonucunda oldukça sağlıklı ve temiz olduğunun belirlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda yurt genelinde artan zehirlenme vakalarından dolayı tedirgin olan halkımızı bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Adıyaman şehir merkezinde içme suyu şebekelerimiz düzenli olarak birimlerimiz ve Sağlık İl Müdürlüğünce kontrol edilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Ancak vatandaşlarımızdan olası bir zehirlenmeye karşı bina-site, resmi kuruluşlar ve özellikle de okul içerisinde farklı nitelikte bulunan depo ve tankları rutin olarak temizlemelerini rica ediyoruz. Çünkü, evlerimize kadar sağlıkla ulaşan su,depo yoluyla kullanan ev yada binalarımızda bulunan su depolarının bakımsız ve eski olması halinde çeşitli hastalıkların ve zehirlenmelerin başlıca sebebi olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"EV VE KURUMLARDAKİ SU DEPOLARI DA RUTİN OLARAK TEMİZLENMELİ"

"Şehir içme suyu şebekesinden aboneliğe kadar getirilen sağlıklı ve temiz suyun abonelere ulaştırıldığı gibi tüketilebilmesi için depo bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin sorumluluğu, bina/site ve işyeri/kamu kurumu yönetiminin sorumluluğundadır" diyerek sözlerini sürdüren yetkililer, su deposu kullanan abonelerden su depolarında su bekletilmemelerini isteyerek, Su deposu bulunan veya kullanan abonelerin depo şartlarını sağlaması için uyarılarda bulundu.

Deponun suyun özelliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik, krom nikel ve benzeri maddeler ile yapılmış olmalı veya uygun bir malzeme ile mutlaka kaplanması gerektiği belirtilen açıklamada, "Depo içinde boru bağlantılarında (kanalizasyon, kalorifer ve su tesisatı) sızıntı olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Depo hidrofor ve fittings elemanlarının metal aksamı ve plastik aksamında bakteri üretmeyen ve insan sağlığını tehdit edici materyaller içermeyen malzemeler kullanılmalıdır. Depoya ait kapağın kilitli olması ve sızdırmaz olması gerekmektedir. Kapağın sadece depo görevlileri (kapıcı, yönetici vb.) yetkili personelleri tarafından açılıp kapanması gerekmektedir. Bina altına yerleştirilen su depoları kazan dairelerinden kaynaklanan kömür tozu, baca dumanları, is, kötü koku kaynaklarından uzak ve rutubet almayan alanlarda mümkünse özel odalarda olmalıdır. Isı kaynaklarından uzak olmalı, direk olarak gün ışığına maruz bırakılmamalı, ısı ve su yalıtımı yapılmış ve havalandırması kolay olmalıdır. Depolar duvarlara çok yakın montaj edilmemeli çünkü rutin depo bakımları ve olası arıza durumları için rahat bir çalışma ortamı sağlamalıdır" denildi.