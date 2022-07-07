Adıyaman'da zorla adam kaçırmaya teşebbüs!

Adıyaman’da gece geç saatlerde ismi öğrenilmeyen bir şahıs, tartıştığı adamı araca bindirerek, kendisini kaçırmak istedi. İhbar üzerine durdurulan araçta uzun namlu silah ile 15 adet mermi ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi üzerinde iki kişi sebebi bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen otomobil ile tartıştığı adamı zorla arabaya bindirip kaçırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adamı zorla otomobile bindirip kaçırmak isteyen şahsı eski Valilik önünde yakaladı. Otomobilde yapılan aramada araçta 1 adet uzun namlu silah ve 15 adet mermi ele geçirdi. Otomobilde bulunan şahsı gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.