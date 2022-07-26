Adıyaman'da zehir tacirlerine şok baskın: 9 gözaltı

Adıyaman'da ve ilçelerde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik 4 gün içerisinde başlatılan fiziki ve teknik takip sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 9 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4,49 gram esrar maddesi, 8,34 gram metamfetamin, 16 Adet sentetik hap, 1,38 gram Sentetik Kannabinoid, 2 ruhsatsız av tüfeği, 11 kartuş, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.