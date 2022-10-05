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Adıyaman'da Yunus Timleri suçluların korkulu rüyası!
Yerel 05.10.2022, 02:52
Adıyaman’da yunus polis ekipleri, durumlarından şüphelendiği şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Alitaşı Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen A.Ç. isimli şahıs Yunus Polis ekiplerince durduruldu.
Durdurulan şahısların üzerinde ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek ve bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen metamfetamin maddesi muhafaza altına alınırken şahıs ise gözaltına alınarak ilgili birime teslim edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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