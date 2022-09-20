Adıyaman'da yunus ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Adıyaman'da yunus ekipleri, durumlarından şüphe edilen ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.

Yunus ekipleri durumundan şüphelenilen iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken A.M ve R.S polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.