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Adıyaman'da yunus ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Yerel 20.09.2022, 10:14
Adıyaman'da yunus ekipleri, durumlarından şüphe edilen ve üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.
Yunus ekipleri durumundan şüphelenilen iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken A.M ve R.S polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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