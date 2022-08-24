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Adıyaman'da yaşlı adam evinin önünde bıçaklandı
Yerel 24.08.2022, 09:03
Adıyaman'da bir kişi evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinin önünden bacağından bıçaklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.
65 yaşındaki Mahmut Çekin, evinin önünde kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından bacağından bıçaklandı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan Çekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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