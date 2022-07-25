Adıyaman'da yasa dışı bahise siber denetim

Adıyaman'da yasa dışı bahise karşı yapılan siber denetimde 296 şahıs kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.ADIYAMAN (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde eş zamanlı olarak Adıyaman'da il merkezi ve ilçelerde 'yasa dışı bahis' denetimi yapıldı.

18 ekip 56 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde; Yasa Dışı Bahisle mücadelede 72 iş yeri ve 296 şahıs kontrol edilirken, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla rastlanılmadı.

Ekipler, bu tür denetimlere devam edecek.