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Adıyaman'da yasa dışı bahise siber denetim
Yerel 25.07.2022, 13:00
Adıyaman'da yasa dışı bahise karşı yapılan siber denetimde 296 şahıs kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.ADIYAMAN (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde eş zamanlı olarak Adıyaman'da il merkezi ve ilçelerde 'yasa dışı bahis' denetimi yapıldı.
18 ekip 56 personelin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde; Yasa Dışı Bahisle mücadelede 72 iş yeri ve 296 şahıs kontrol edilirken, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla rastlanılmadı.
Ekipler, bu tür denetimlere devam edecek.
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