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Adıyaman'da yaban keçisi avı 508 bin liraya mal oldu!

Yerel 07.08.2022, 08:59
Adıyaman'da yaban keçisi avı 508 bin liraya mal oldu!

Adıyaman'da yaban keçisi avladığı tespit edilen iki şahısa 500 bin lira tazminat ile 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandıADIYAMAN (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adet yaban keçisi avladığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre işlem yaptı.

Buna göre şahıslara 500 bin TL  tazminat cezası ile 7 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan 2 adet takozsuz tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen yaban keçisi  parçaları ise yırtıcılar için doğaya bırakıldı.

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