Adıyaman'da yaban keçisi avı 508 bin liraya mal oldu!

Adıyaman'da yaban keçisi avladığı tespit edilen iki şahısa 500 bin lira tazminat ile 7 bin 800 lira idari para cezası uygulandıADIYAMAN (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adet yaban keçisi avladığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre işlem yaptı.

Buna göre şahıslara 500 bin TL tazminat cezası ile 7 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, olayda kullanılan 2 adet takozsuz tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ele geçirilen yaban keçisi parçaları ise yırtıcılar için doğaya bırakıldı.