Adıyaman'da vinç altındaki işçi akıma kapıldı!

Adıyaman'da şehir içi tabelalandırma çalışması sırasında vinç altında bulunan bir işçi, tabelanın yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yapılacak olan batı çıktı çalışmalarında şehir için tabelalarını vinç ile kaldırılması sırasında vinç üzerindeki tabelanın yüksek gelirim tellerine temas etti.

Tabelaların alt kısmında çalışan Nizamettin Bölükbaşı akıma kapılarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bölükbaşı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan Nizamettin Bölükbaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.