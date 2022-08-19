Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok!

Adıyaman'da daha önceden çeşitli suçlardan dolayı hapis cezaları bulunan 5 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan çalışmalarda; D.B. adlı şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan (22 yıl hapis), M.A.E. adlı şahsın (13 yıl hapis), İ.T. adlı şahsın (4 yıl hapis), A.M.İ. adlı şahsın (13 yıl 1 ay 15 gün hapis) ile 2 bin 750 lira Adli Para cezası ve Y.A. adlı şahısın da (2 yıl 9 ay 10 gün hapis) cezaları olduğunu tespit etti.

Şahıslar ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

5 zanlının emniyetteki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.