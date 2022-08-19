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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yerel 19.08.2022, 10:21
Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyeteki işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edildi.
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