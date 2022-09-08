Adıyaman'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesini hastanelik etti

Adıyaman'da uyuşturucu bağımlısı genç annesini babasını hastanelik etti.ADIYAMAN (İGFA) - İddiaya göre olay Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Üç katlı bir evin ikinci katında anne baba ve oğul arasında uyuşturucu almak için para isteyince tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sonrası A.B. annesi H.B.’yi bıçakladıktan sonra babası H.A.B darp etti.

'SİZİ ÖLDÜRÜRÜM PARAYI VERECEKSİNİZ’

Anne ve babasına uyuşturucu madde almak için ısrarla para isteyen bağımlı A.B., para alamayınca bu kez saldırmaya başladı. Bana o parayı vereceksin' diye tehditler savurarak babasını darp ettiği sırada araya giren annesini bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken A.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.