Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.‌ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Adıyaman'a bağlı Boğazözü köyünde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 KD 452 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada Kenan ve Mustafa Taştan ve Sinan Akar ağır yaralandı. Vatandaşlarını ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yararları ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Taştan doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taştan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

Kazada ağır yaralanan Kenan Taştan ve Sinan Akar'in durumlarını ciddiyetini koruduğu öğrenildi.