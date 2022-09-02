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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Yerel 02.09.2022, 09:27
Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Gölbaşı-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Gölbaşı Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Yakup Y. yönetimindeki 07 D 5286 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet D. idaresindeki 02 ZA 629 plakalı otomobil kafaya kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte Abubekir D. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardında ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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