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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Yerel 17.07.2022, 16:41
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Ramazan T. idaresindeki 02 KS 861 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada Ramazan T. ve Hatice T.yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardında ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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