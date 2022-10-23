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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Yerel 23.10.2022, 15:08
Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman Kahta karayolunun 5’inci kilometresinde yaşandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADD 878 plakalı minibüs ile M.D idaresindeki 02 ACU 300 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada M.D ve S.Ö yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ilk müdahalesi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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