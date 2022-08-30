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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Yerel 30.08.2022, 16:23
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole devrildi. Yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi Şebenk Yolu'nda meydana geldi.

B. A. idaresindeki 20 ACG 457 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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