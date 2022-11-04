Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 BH 188 otomobil ile A.A idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.