Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman Gölbaşı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.ADIYAMAN (İGFA) - Kaza Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Muhammet Tapar (47) idaresindeki 46 F 5296 pkalalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen HB CY 212 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tapar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.