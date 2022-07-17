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Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yerel 17.07.2022, 12:22
Adıyaman-Kahta yolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Otomobildeki 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Adıyaman Kahta yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.
Şoförü öğrenilmeyen 06 GC 5594 plakalı Tır ile Zeynal G. idaresindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan Zeynep, Filiz ve Hacı G. yaralandı.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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