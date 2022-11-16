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Adıyaman'da tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Yerel 16.11.2022, 18:30
Adıyaman’da iki grup arasında kavgada 1 kişi bıçaklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Sağlık Ocağı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Alınan bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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