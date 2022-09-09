Adıyaman'da tartışma tekme-tokatlı kavgaya dönüştü

Adıyaman'da iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 1 kişnin yaralandığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Aziz H. (46) başından aldığı darbeyle yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kavgada bir iş yerinin camlarının kırılması ise güvenlik kameralarına yansıdı.