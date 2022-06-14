Adıyaman'da tartışma kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Turgut Reis Mahallesi'nde yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.