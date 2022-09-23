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Adıyaman'da tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Yerel 23.09.2022, 10:24
Adıyaman'da iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. 1 kişi darp edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğir Çayı Parkı'nda meydana geldi.
İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.A darp neticesi sonucu yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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