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Adıyaman'da sürücülere trafik bilgilendirmesi
Yerel 12.09.2022, 18:16
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki gün boyunca kent genelinde 598 sürücüye trafikteki yükümlülüklerini anlatarak bilgilendirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kent genelinde 7-9 Eylül tarihlerinde çalışma yaptı.
Bilgilendirme faaliyetinde 598 sürücüye trafikte sürücü ve yolcunun yükümlülükleri, emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde yapmaları gerekenler ve yaya olarak taşıdıkları konulara yönelik bilgilendirmeler yapılarak, broşürler dağıttı.
Ekipler, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.
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