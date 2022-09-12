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Adıyaman'da Suriye uyruklu düğün konvoyu uzaklaştırıldı

Yerel 12.09.2022, 15:46
Adıyaman'da Suriye uyruklu düğün konvoyu uzaklaştırıldı

Adıyaman'da Suriye uyruklu düğün konvoyunun şehir merkezinde hava fişek atmasını polis ekipleri önledi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.

6 araçtan bulunan Suriye uyruklu kişiler cadde üzerinden havai fişek atmak istedi.

Durumu fark eden polis ekipleri durumu müdahale ederek  havai fişek atılmasını önledi.

Polis ekiplerinin uyarıları sonucu düğün konvoyu bulunan yerden uzaklaştırıldı.

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