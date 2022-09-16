Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kişi kardeşlerini eve kilitledi!
Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kişi kardeşlerini kilitleyerek tehditler savururken, intihara teşebbüs etti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman Atatürk Stadyumu yakınlarında ikamet eden E.A., isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirerek evde bulunan iki kardeşinin üzerine kapıyı kilitleyerek, camdan tehditler savurdu.
Durumu fark eden vatandaşlar, polise ‘Rehine’ ihbarında bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ederken, şahıs, ikametin kapısını açtığı esnada bir anda kararından vazgeçerek ikametin damına çıktı.
Şahıs iki katlı ikametin dam kısmından kendisini atmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı.
Şahıs, polis ekiplerince alınarak polis merkezine götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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