Adıyaman'da siber suçlara yönelik farkındalık

Siber suçların engellenmesi ve en aza indirgenmesi amacıyla Siberay projesi kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde farkındalık çalışmasıyla halkı bilgilendirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi-manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri yapılması amacıyla "SİBERAY" projesi kapsamında vatandaşları bilinçlendirdi.

Adıyaman Park Alışveriş Merkezi‘nde stant kurularak 473 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren ekipler, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı, Sosyal Medya Kullanımı, Dolandırıcılık ve Yasadışı Bahis konularında farkındalık oluşturmak amacıyla da 768 adet el broşürü dağıttı.