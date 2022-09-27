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Adıyaman'da park halindeki motosiklet çalıntı çıktı
Yerel 27.09.2022, 09:59
Adıyaman’da uzun süredir park halinde bulunan motosiklet polis ekiplerinin incelemesi sonucu çalıntı çıktı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Kaldırımda uzun süredir park halinde bulunan plakasız motosikleti gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler motosikletin şase numarasındaki sorgusunda çalıntı olduğu tespit etti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile otoparka çekildi. Polis ekipleri ise şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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