Adıyaman'da park halindeki lüks otomobil alev alev yandı

Adıyaman’da lüks otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Ulu Cami Mahallesi'nde park halindeki otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı.

İsmi öğrenilmeyen bir kişiye ait olan 02 ABA 895 plakalı lüks otomobilden çıkan dumanları gören vatandaşlar yangını çeşme suyuyla söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgede vatandaşların müdahalesi ile yangını söndürürken, ekipler soğutma çalışmasını gerçekleştirdi.

Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://youtu.be/EoOlYIyRpt4