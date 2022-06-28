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Adıyaman'da park halinde otomobil alev aldı
Yerel 28.06.2022, 14:06
Adıyaman’da park halindeki otomobil alev alınca çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi’nde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 LF 693 plakalı otomobil park halindeyken motor kısmından dumanları gören vatandaşlar ve sürücüler yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaparak gaz kaçağını önledi.
Yangından sonra araçta maddi hasar meydana geldi.
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