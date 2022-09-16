Son Dakika

Adıyaman'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Yerel 16.09.2022, 09:30
Adıyaman'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza gece saatlerinde Altınşehir Kavşağı'nda yaşandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile 02 MA 058 plakalı otomobil kavşakta bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobilde bulunan 1 bayan hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı bayanı ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 16 Eylül 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:34
Akşam 19:20
Yatsı 20:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0