Adıyaman'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza gece saatlerinde Altınşehir Kavşağı'nda yaşandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile 02 MA 058 plakalı otomobil kavşakta bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobilde bulunan 1 bayan hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı bayanı ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.