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Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Yerel 24.06.2022, 15:04
Adıyaman'da otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çocuk hastanelik olduADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolun karşına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abdülmecit Duba (9) çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuk olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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