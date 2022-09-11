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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Yerel 11.09.2022, 08:53
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Zeynal idaresindeki 02 AZ 771 plakalı otomobil ile Şevket K. İdaresindeki 33 CKS 17 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu koltuğundan bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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