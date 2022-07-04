Adıyaman'da otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücü ve yolcusu ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkezden Altınşehir’e doğru seyir halinde olan otomobil bir anda yola çıkan elektrikli bisiklete çarpmasıyla yola savrulan elektrikli bisiklet motosiklet sürücüsü Muhammet (14) ve yolcu koltuğunda bulunan Fırat ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken polis ekipleri yol güvenliğini aldı.

Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan Fırat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.