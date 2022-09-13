Adıyaman'da öğrenci servislerine Jandarma denetimi

Adıyaman Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci servislerinin şoförlerini bilgilendirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ve asayiş ekipleri, 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.

Okullara öğrenci taşıyan servis şoförlerini eğiterek, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiren ekipler, uygulamaların periyodik olarak devam edeceğini duyurdu.