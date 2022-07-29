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Adıyaman'da narkotikten suçüstü
Yerel 29.07.2022, 00:14
Adıyaman merkezde narkotik ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şahıstan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Adıyaman il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde şüphelendiği M.B., isimli şahısın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
M.B., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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