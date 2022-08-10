Adıyaman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Sedat Özden idaresindeki 02 ABK 750 plakalı motosiklet ile plakası öğrenilemeyen Muhammet Hüseyin yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada Muhammet Hüseyin Sedat Özden ve Berat Şahin yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.