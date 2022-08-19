Adıyaman'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre A.S.,idaresindeki 02 ABS 863 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi'nde A.Ç. idaresindeki 02 BD 054 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan T.Ç. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.