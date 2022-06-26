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Adıyaman'da motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Yerel 26.06.2022, 09:16
Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Ömer G. idaresindeki 02 LH 344 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Barış A'ya çarptı.
Yaşanan kazada motosiklet sürücü ile yaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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