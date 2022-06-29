Adıyaman'da lastikleri kesen şahıslar yakalandı

Adıyaman’da park halindeki bir aracın tüm lastiklerini kesen iki şahıs güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.ADIYAMAN (İGFA) -Olay, Ziya Eski Mezarlık Mahallesi 1805 üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, park halinde bulunan bir aracın lastikleri, gece kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bıçak darbeleriyle kesildi.

Sabah lastiklerinin kesildiğini gören araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme ve araştırma yapıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişileri tespit edip yakalamak için çalışmalarını başlattı.