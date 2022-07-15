Adıyaman'da köy korucusu trafik kazasında hayatını kaybetti

Adıyaman’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu köy korucusu hayatını kaybetti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre öğleden sonra Adıyaman merkeze 20 kilometre uzaklıkta olan Büklüm Köyü'nde meydana geldi.

Gazi Atlı (33) idaresindeki 02 ACL 461 plakalı motosiklet ile Osman Güllü idaresindeki 02 ABP 476 plakalı kamyonetle çarpıtıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri köy korucusu Gazi Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Biri 3 yaşında, diğeri ise henüz 4 aylık olan iki kız çocuğu olan Atlı'nın 3 yıldır görev görev yaptığı öğrenildi.